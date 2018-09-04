В Минкомсвязи предложили выступить посредником в споре «Яндекса» и правообладателей

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью ТАСС заявил о готовности ведомства стать посредником в разрешении спора между «Яндексом» и правообладателями видеоконтента.

«Вопрос заключается только в том, чтобы и «Яндекс», и крупные правообладатели выработали такую же модель, как смогли выработать в социальной сети «ВКонтакте». Мы, как министерство, всячески им этого желаем, в частности готовы выступить медиаторами», — отметил Волин.

Замминистра добавил, что несколько лет назад «ВКонтакте» считалась «едва ли не главным пиратским сайтом России», однако впоследствии продюсеры, которые боролись за продвижение своей продукции, и администрация соцсети смогли достичь договорённостей.

Ранее Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео».