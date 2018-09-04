В Минкомсвязи предложили выступить посредником в споре «Яндекса» и правообладателей
«Вопрос заключается только в том, чтобы и «Яндекс», и крупные правообладатели выработали такую же модель, как смогли выработать в социальной сети «ВКонтакте». Мы, как министерство, всячески им этого желаем, в частности готовы выступить медиаторами», — отметил Волин.
Замминистра добавил, что несколько лет назад «ВКонтакте» считалась «едва ли не главным пиратским сайтом России», однако впоследствии продюсеры, которые боролись за продвижение своей продукции, и администрация соцсети смогли достичь договорённостей.
Ранее Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео».