Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео»

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют. .

«Проверка, проведённая специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», — приводит РИА Новости сообщение Роскомнадзора.

Накануне «Яндекс» сообщил, что удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».

Позднее в пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили, что часть пиратского видеоконтента, который «Яндекс» должен удалить из поисковой выдачи, всё ещё доступна.