В «Газпром-Медиа» заявили, что «Яндекс» удалил из поиска не все ссылки на пиратский контент
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- РИА Новости
«Пока рано говорить о том, что удалено всё пиратское видео — по некоторым типам запроса оно всё ещё доступно. Пока процесс по удалению пиратских видео не окончен, выводы делать рано», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
В холдинге отметили, что исполнение решения суда сейчас проверяет Роскомнадзор.
Ранее «Яндекс» сообщил, что удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».