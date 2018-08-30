В «Газпром-Медиа» заявили, что «Яндекс» удалил из поиска не все ссылки на пиратский контент

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В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что часть пиратского видеоконтента, который «Яндекс» должен удалить из поисковой выдачи, всё ещё доступна.
В «Газпром-Медиа» заявили, что «Яндекс» удалил из поиска не все ссылки на пиратский контент
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Пока рано говорить о том, что удалено всё пиратское видео — по некоторым типам запроса оно всё ещё доступно. Пока процесс по удалению пиратских видео не окончен, выводы делать рано», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В холдинге отметили, что исполнение решения суда сейчас проверяет Роскомнадзор.

Ранее «Яндекс» сообщил, что удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».

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