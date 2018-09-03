В Москве прошла акция «Снова в школу», посвящённая правилам дорожного движения

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В Москве провели ежегодную акцию «Снова в школу», посвящённую правилам дорожного движения. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В Москве прошла акция «Снова в школу», посвящённая правилам дорожного движения
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых ― и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге», — заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Там добавили, что это нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Школьники получили книжки о ПДД, воздушные шары и светоотражающие браслеты, а родителям вручили листовки с напоминаниями.

Водителей заранее предупредили о старте учебного года и отметили, что дети после каникул могут по забывчивости нарушать правила, передаёт m24.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали об основных причинах ДТП с детьми.

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