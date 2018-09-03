В Госдуме прокомментировали публикацию в немецких СМИ о российских учениях «Восток-2018»
- РИА Новости
«Конечно, это крупные учения, но мы не собираемся демонстрировать и отчитываться перед нашими западными партнёрами о всей нашей мощи. Они её никогда не увидят. Я надеюсь, что они никогда её не увидят в действии», — заявил он.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил в беседе с RT данную статью в немецких СМИ.
Также заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал учения «Восток-2018».