МАК приступил к расшифровке самописцев аварийно севшего в Сочи самолёта

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Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке самописцев самолёта, который выкатился за пределы ВПП в Сочи.
МАК приступил к расшифровке самописцев аварийно севшего в Сочи самолёта
  • РИА Новости

На сайте комиссии отмечается, что состояние самописцев удовлетворительное.

«Считывание информации показало, что запись аварийного полёта имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к её расшифровке и анализу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центральный аппарат СК России займётся делом об аварии самолёта.

Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Лайнер, который летел из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла и возгорание двигателя. 

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