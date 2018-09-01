СМИ опубликовали запись переговоров пилотов во время аварийной посадки в Сочи
- РИА Новости
Запись опубликовала газета «Известия».
Из записи следует, что после неудачной попытки приземлиться сотрудник аэропорта предлагает самолёту уйти на второй круг. При этом пилоты также уточняют данные о погодных условиях.
Кроме того, опубликована запись после случившегося. Диспетчеры уточняли об эвакуации.
«Эвакуацию начали? Пожарные подъезжают», — сказал сотрудник аэропорта.
Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Самолёт, который летел из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла и возгорание двигателя.