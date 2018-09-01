«Разрушились стойки шасси и крыло»: что известно об инциденте с Boeing 737-800 в аэропорту Сочи

В результате инцидента с загоревшимся во время посадки в Сочи самолётом Boeing 737-800 пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. По данным властей города, госпитализированы три человека, среди них двое детей. Также известно о смерти сотрудника аэропорта, который первым прибыл на место происшествия и помогал проводить эвакуацию пассажиров. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Причины инцидента пока не установлены, однако, по информации синоптиков, в момент ЧП в районе аэропорта были сильный дождь, гроза и шквалистый ветер. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

В результате инцидента с пассажирским самолётом Boeing 737-800 в Сочи пострадали 18 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России. Погибших при аварийной посадке нет. Всего на борту лайнера, летевшего из Москвы, находились 170 человек — 164 пассажира и шесть членов экипажа.

«В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. «По поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что самолёт Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл ночью, примерно в 2 часа 50 минут по московскому времени. Лайнер скатился в реку, после чего загорелся. Об этом сообщила компания — владелец борта «ЮТэйр».

«Самолёт Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — говорится в заявлении авиакомпании.

Самолет Boeing 737-800, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого двигателя. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. https://t.co/phbq6Ywypw — Utair (@UTairAvia) 1 сентября 2018 г.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о 19 пострадавших в результате аварийной посадки. При этом госпитализация, по его словам, потребовалась только для одного из них.

«Пострадавшим при инциденте в аэропорту Сочи оказывается помощь. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. Медиками обследовано 19 человек, один из них госпитализирован в ближайшую больницу Сочи... Если кому-то из пассажиров понадобится дополнительная помощь, в том числе психологическая, она будет незамедлительно предоставлена», — сказал он журналистам.

Известно также об одном погибшем сотруднике аэропорта. Причиной его смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, Владимир Бегиян первым прибыл на место ЧП в Сочи.

«Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир

Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800», — отметил министр.

Он добавил, что Бегиян помогал проводить эвакуацию пассажиров и координировал работу служб аэропорта.

Сильный ветер и гроза

Причины аварийной посадки самолёта не называются, однако известно, что во время ЧП в районе аэропорта был сильный дождь, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщила заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей Валентина Фёдорова.

«В тот момент, по данным метеостанции, в аэропорту наблюдался ливень категории «опасное явление», за час выпало 66,2 мм осадков, наблюдалось шквалистое усиление ветра до 23 м/с и грозовая активность», — сказала она ТАСС.

По факту аварийной посадки борта Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Boeing 737-800, выполнявшего рейс UT579 Внуково — Сочи, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»)», — сообщили в СК.

Кроме того, Южной транспортной прокуратурой была организована проверка по факту аварийной посадки самолёта в аэропорту Сочи. «По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении пресс-службы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о создании специальной группы, которая уже занялась расследованием причин происшествия.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщила организация.

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании, аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварии пассажирского самолета.

Пассажирам рейса Москва — Сочи будет предоставлена возможность уехать обратно поездом. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В настоящий момент ведётся выгрузка багажа с борта воздушного судна. Наземные службы готовят багаж к выдаче. Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты», — сказал он.

После инцидента около 20 рейсов в аэропорту Сочи задержаны, сообщает ТАСС с ссылкой на представителя аэропорта. Обратный рейс в Москву вылетит приблизительно в 10 утра, борт уже прибыл в аэропорт Сочи, сообщила компания «ЮТэйр».