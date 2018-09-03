Центральный аппарат СК займётся делом об аварии Boeing в Сочи
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«Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ. В его рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — приводит РИА Новости сообщение СК.
1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.
Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.