Центральный аппарат СК займётся делом об аварии Boeing в Сочи

Центральный аппарат Следственного комитета займётся делом об аварии самолёта Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» в Сочи 1 сентября. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под особый контроль.

«Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ. В его рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — приводит РИА Новости сообщение СК.

1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.

Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.