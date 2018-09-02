У аварийно севшего самолёта в аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели

У аварийно севшего самолёта в Международном аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели, сообщает портал «Юга.ру».

«На месте находится один пожарный расчёт и пост охраны», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Задача дежурных — не допустить возгорания самолёта и периметрового ограждения, часть которого повреждена.

Смену производят каждые два-три часа.

Ранее стало известно, что пассажиры Boeing 737 получили весь багаж.

Также племянница умершего во время инцидента с самолётом сотрудника аэропорта Сочи Александра Бегиян рассказала Пятому каналу о дяде.