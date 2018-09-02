У аварийно севшего самолёта в аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели
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«На месте находится один пожарный расчёт и пост охраны», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Задача дежурных — не допустить возгорания самолёта и периметрового ограждения, часть которого повреждена.
Смену производят каждые два-три часа.
Ранее стало известно, что пассажиры Boeing 737 получили весь багаж.
Также племянница умершего во время инцидента с самолётом сотрудника аэропорта Сочи Александра Бегиян рассказала Пятому каналу о дяде.