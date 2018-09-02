В аэропорту Сочи сообщили, что пассажиры Boeing 737 получили весь багаж
«В международном аэропорту Сочи закончилась выдача багажа пассажирам рейса авиакомпании «ЮТэйр». Всего в течение суток пассажирам было выдано 61 место багажа и четыре детских коляски», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ЮТэйр» выплатит компенсации всем пассажирам самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи.
1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.
Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.