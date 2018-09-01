Племянница умершего сотрудника аэропорта Сочи рассказала о дяде

Племянница умершего во время инцидента с самолётом сотрудника аэропорта Сочи Александра Бегиян рассказала о дяде.

Как сообщает Пятый канал, она отметила, что Бегиян очень любил свою работу и был единственным, кто бросился спасать людей из самолёта.

«Патриотом был своей работы», — сказала она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр».

Подробнее об инциденте с загоревшимся во время посадки в Сочи самолётом Boeing 737-800 — в материале RT.