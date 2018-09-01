Племянница умершего сотрудника аэропорта Сочи рассказала о дяде
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Как сообщает Пятый канал, она отметила, что Бегиян очень любил свою работу и был единственным, кто бросился спасать людей из самолёта.
«Патриотом был своей работы», — сказала она.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр».
Подробнее об инциденте с загоревшимся во время посадки в Сочи самолётом Boeing 737-800 — в материале RT.