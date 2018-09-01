Племянница умершего сотрудника аэропорта Сочи рассказала о дяде

Короткая ссылка
Племянница умершего во время инцидента с самолётом сотрудника аэропорта Сочи Александра Бегиян рассказала о дяде.
Племянница умершего сотрудника аэропорта Сочи рассказала о дяде
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщает Пятый канал, она отметила, что Бегиян очень любил свою работу и был единственным, кто бросился спасать людей из самолёта.

«Патриотом был своей работы», — сказала она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр».

Подробнее об инциденте с загоревшимся во время посадки в Сочи самолётом Boeing 737-800 — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить