Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом

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Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр», сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.
Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом
  • © СК РФ / РИА Новости

Как отмечается, назначены судебные экспертизы, проводится выемка соответствующей документации в аэропортах, а также в других организациях «ЮТэйр».

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.

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