Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом

Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр», сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.

Как отмечается, назначены судебные экспертизы, проводится выемка соответствующей документации в аэропортах, а также в других организациях «ЮТэйр».

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.