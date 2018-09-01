Следователи изъяли документацию в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом
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Как отмечается, назначены судебные экспертизы, проводится выемка соответствующей документации в аэропортах, а также в других организациях «ЮТэйр».
«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб», — уточнили в ведомстве.
Ранее в СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.