СК рассматривает все версии ЧП с самолётом в аэропорту Сочи

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета рассматривает все версии инцидента с самолётом в Сочи, в том числе ошибку пилотов и техническую неисправность.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем рассматривать все версии — и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов», — заявили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку причин аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи.