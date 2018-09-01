СК рассматривает все версии ЧП с самолётом в аэропорту Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем рассматривать все версии — и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов», — заявили в пресс-службе ведомства.
В СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку причин аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи.