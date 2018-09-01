СК рассматривает все версии ЧП с самолётом в аэропорту Сочи

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Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета рассматривает все версии инцидента с самолётом в Сочи, в том числе ошибку пилотов и техническую неисправность.
СК рассматривает все версии ЧП с самолётом в аэропорту Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем рассматривать все версии — и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов», — заявили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что в настоящее время идёт опрос свидетелей и выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку причин аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи.

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