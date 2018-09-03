Жительницу Волгограда, сын которой просил о помощи, выпишут из больницы 3 сентября
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил старший сын Сидоровой — Андрей Шитик.
«Мама чувствует себя намного лучше. Сегодня я забираю её из больницы домой», — рассказал он.
По словам молодого человека, его матери в ближайшее время необходимо будет пройти курс санаторного лечения.
«Я взял отпуск на это время, а Ваня (младший брат Шитика. — RT) сейчас сосредоточен на школе», — заключил собеседник агентства.
21 августа сайт kp.ru сообщал, что в Волгограде госпитализировали Светлану Сидорову, сын которой расклеивал объявления с просьбой найти для его матери лекарство.
Позднее телеведущая Елена Малышева рассказала о состоянии Сидоровой.
Диагноз женщины — аневризма сосудов головного мозга.