Жительницу Волгограда, сын которой просил о помощи, выпишут из больницы 3 сентября

Жительницу Волгограда Светлану Сидорову, младший сын которой расклеивал по городу объявления с призывом помочь ему найти необходимое для матери лекарство, выпишут из больницы в понедельник, 3 сентября.

Об этом РИА Новости сообщил старший сын Сидоровой — Андрей Шитик.

«Мама чувствует себя намного лучше. Сегодня я забираю её из больницы домой», — рассказал он.

По словам молодого человека, его матери в ближайшее время необходимо будет пройти курс санаторного лечения.

«Я взял отпуск на это время, а Ваня (младший брат Шитика. — RT) сейчас сосредоточен на школе», — заключил собеседник агентства.

21 августа сайт kp.ru сообщал, что в Волгограде госпитализировали Светлану Сидорову, сын которой расклеивал объявления с просьбой найти для его матери лекарство.

Позднее телеведущая Елена Малышева рассказала о состоянии Сидоровой.

Диагноз женщины — аневризма сосудов головного мозга.