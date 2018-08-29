Врач рассказал об операции женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом о помощи

Врач рассказал об операции, которую провели женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом найти для неё лекарство.

Об операции рассказал RT руководитель центра Центра ангионеврологии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина нейрохирург Кирилл Орлов.

«Всё прошло благополучно, на операции у нас проблем не было. Как мне сегодня сообщили, пациентка в порядке. Cтент, который перекрыл шейку аневризма, мы поставили на всю жизнь. Через полгода делается контрольная проверка и если аневризмы в норме, то человек считается здоровым. Что касается этой пациентки, то таблетки здесь не помогают, только операция», — рассказал он.

21 августа, как сообщал kp.ru, в Волгограде госпитализировали Светлану Сидорову, сын которой расклеивал объявления с призывом о помощи.