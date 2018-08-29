Врач рассказал об операции женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом о помощи

Короткая ссылка
Врач рассказал об операции, которую провели женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом найти для неё лекарство.
Врач рассказал об операции женщине, чей сын расклеивал объявления с призывом о помощи
  • ©pixabay.com

Об операции рассказал RT руководитель центра Центра ангионеврологии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина нейрохирург Кирилл Орлов.

«Всё прошло благополучно, на операции у нас проблем не было. Как мне сегодня сообщили, пациентка в порядке. Cтент, который перекрыл шейку аневризма, мы поставили на всю жизнь. Через полгода делается контрольная проверка и если аневризмы в норме, то человек считается здоровым. Что касается этой пациентки, то таблетки здесь не помогают, только операция», — рассказал он.

21 августа, как сообщал kp.ru, в Волгограде госпитализировали Светлану Сидорову, сын которой расклеивал объявления с призывом о помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить