По факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли три человека.
По факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-8 авиакомпании «Ангара» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь и пропал с радаров. 

Позднее стало известно, что возле потерпевшего крушение вертолёта обнаружены тела трёх человек.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.

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