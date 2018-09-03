По факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-8 авиакомпании «Ангара» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Позднее стало известно, что возле потерпевшего крушение вертолёта обнаружены тела трёх человек.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.