Источник рассказал о состоянии чёрных ящиков самолёта «ЮТэйр» после ЧП в Сочи
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«Чёрные ящики направлены на расшифровку в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства.
Первого сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт компании «ЮТэйр», который летел из Москвы, выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.
После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла, а также возгорание двигателя.
Как передавал портал «Юга.ру», следователями была изъята документация в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом.