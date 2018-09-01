Источник рассказал о состоянии чёрных ящиков самолёта «ЮТэйр» после ЧП в Сочи

Бортовые самописцы самолёта авиакомпании «ЮТэйр», инцидент с которым произошёл в аэропорту города Сочи, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Чёрные ящики направлены на расшифровку в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства.

Первого сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт компании «ЮТэйр», который летел из Москвы, выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.

После этого произошло разрушение стойки шасси и крыла, а также возгорание двигателя.

Как передавал портал «Юга.ру», следователями была изъята документация в аэропортах Сочи и Внуково после инцидента с самолётом.