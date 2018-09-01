Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом

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Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после инцидента с самолётом в аэропорту Сочи.
Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения», — говорится в заявлении.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя. 

На борту самолёта находились 166 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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