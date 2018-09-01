Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения», — говорится в заявлении.
В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя.
На борту самолёта находились 166 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.