Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после инцидента с самолётом в аэропорту Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения», — говорится в заявлении.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя.

На борту самолёта находились 166 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.