Три человека госпитализированы после инцидента с пассажирским самолётом в Сочи

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Трёх человек госпитализировали после инцидента с пассажирским самолётом в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Три человека госпитализированы после инцидента с пассажирским самолётом в Сочи
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«18 пассажирам, включая троих детей, оказана медицинская помощь на месте происшествия и в сочинских учреждениях здравоохранения — краевой больнице №4, городской больнице №4 и детской городской больнице №9. Троим потребовалась госпитализация — взрослому и двоим детям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в мэрии.

Всего на борту самолёта находились 166 человек.

Ранее МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолётом в Сочи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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