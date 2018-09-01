Три человека госпитализированы после инцидента с пассажирским самолётом в Сочи

Трёх человек госпитализировали после инцидента с пассажирским самолётом в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«18 пассажирам, включая троих детей, оказана медицинская помощь на месте происшествия и в сочинских учреждениях здравоохранения — краевой больнице №4, городской больнице №4 и детской городской больнице №9. Троим потребовалась госпитализация — взрослому и двоим детям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в мэрии.

Всего на борту самолёта находились 166 человек.

Ранее МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолётом в Сочи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.