В Краснодарском крае завели дело из-за смерти пациентки после пластической операции

В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении пластического хирурга, подозреваемого в причинении смерти одной пациентке и тяжкого вреда здоровью другой. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По информации следователей, у 37-летнего врача не было послевузовского профессионального образования.

В январе 2017 года он сделал одной из пациенток операцию по увеличению груди, после чего у девушки развился пневмоторакс.

В мае того же года хирург проводил операцию по пластике живота. В результате у пациентки развилась тромбоэмболия лёгочных артерий. Она скончалась в клинике из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Дело возбудили по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи завели уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы.