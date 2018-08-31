Убит глава ДНР Александр Захарченко

В Краснодарском крае завели дело из-за смерти пациентки после пластической операции

Короткая ссылка
В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении пластического хирурга, подозреваемого в причинении смерти одной пациентке и тяжкого вреда здоровью другой. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Краснодарском крае завели дело из-за смерти пациентки после пластической операции
  • ©sledcom.ru

По информации следователей, у 37-летнего врача не было послевузовского профессионального образования.

В январе 2017 года он сделал одной из пациенток операцию по увеличению груди, после чего у девушки развился пневмоторакс.

В мае того же года хирург проводил операцию по пластике живота. В результате у пациентки развилась тромбоэмболия лёгочных артерий. Она скончалась в клинике из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Дело возбудили по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи завели уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить