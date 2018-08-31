В Краснодарском крае завели дело из-за смерти пациентки после пластической операции
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По информации следователей, у 37-летнего врача не было послевузовского профессионального образования.
В январе 2017 года он сделал одной из пациенток операцию по увеличению груди, после чего у девушки развился пневмоторакс.
В мае того же года хирург проводил операцию по пластике живота. В результате у пациентки развилась тромбоэмболия лёгочных артерий. Она скончалась в клинике из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Дело возбудили по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.
Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи завели уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы.