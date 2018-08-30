Центр управления расследованиями завершил свою деятельность

Глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин на своей странице в социальной сети Facebook заявил о завершении работы организации.

«Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУР больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке», — написал он.

При этом Коняхин отметил, что в качестве независимого корреспондента намерен и дальше вести расследование дела об убийстве трёх российских граждан — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — в Центрально-Африканской Республике.

31 июля стало известно о гибели россиян в результате нападения неизвестных в ЦАР.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позднее «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СПЧ передавала, что глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов призвал принять закон, посвящённый защите журналистов в горячих точках.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ходе расследования убийства в ЦАР российских граждан.