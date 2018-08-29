В Подмосковье заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4,1%

В Московской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4,1% в январе — июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт телеканал «360».

© pixabay.com

Об этом заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова со ссылкой на данные Росстата. Показатель смертности от данного типа заболеваний — 523,2 случая на 100 тыс. жителей. Подмосковье занимает по этому показателю первое место в Центральном федеральном округе. Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии заявили о снижении младенческой смертности в два раза.