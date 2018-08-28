Центральный аппарат СК России взял на контроль дела о нападении подростков на двух жителей Петербурга
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По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером 24 августа у одного из домов на Таврической улице.
Дела возбуждены по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Также планируется проверить причастность подростков к иным преступлениям, связанным с хищениями имущества и избиениями людей.
В апреле сообщалось, что СК завёл дело после нападения подростков с кастетом на сверстника в Смоленске.