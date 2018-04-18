СК возбудил дело после нападения подростков с кастетом на сверстника в Смоленске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков с кастетом на сверстника в Смоленске, одного из подозреваемых задержали. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения на 13-летнего мальчика по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК России («Разбой»)», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, днём 14 апреля двое несовершеннолетних возле торгового центра напали на незнакомого им 13-летнего подростка. Они сняли с него куртку и кепку, избили кастетом и скрылись.

Нападавшие — жители Смоленска 13 и 15 лет — были найдены.

Одного из подозреваемых, который достиг возраста уголовной ответственности, задержали.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что во Владимирской области начали проверку из-за видео с избиением подростка.