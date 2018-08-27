В Волгоградской области прооперировали женщину, чей сын расклеивал объявления с призывом найти лекарство

В Волгоградской области провели операцию 41-летней Светлане Сидоровой, чей 12-летний сын расклеивал объявления с призывом найти лекарство. Об этом сообщает kp.ru.

В Комитете здравоохранения региона заявили, что операцию провёл глава Центра ангионеврологии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Кирилл Орлов.

«В нейрохирургии не бывает простых операций. Эта операция сложная, без разреза на голове, но плюс её в том, что уже на следующий день человек может уйти домой», — рассказал Орлов.

Со своей стороны, сосудистый хирург, заведующий отделением рентгено-хирургических методов диагностики и лечения больницы №25 Андрей Лёгкий заявил, что операция прошла успешно.

Он добавил, что за Сидоровой ещё некоторое время понаблюдают врачи, а препарат «Нимотоп» ей в настоящее время не нужен.

Около двух недель назад семья не смогла найти в аптеках города выписанный врачами препарат. Тогда сын написал объявление, о котором узнали во всей России.

Диагноз женщины — аневризма сосудов головного мозга.