Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Калмыкии

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Два человека, среди которых 15-летняя девочка, пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Малые Дербеты Калмыкии.
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Калмыкии
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Малодербетовского района Саранга Лиджиева.

«Произошёл взрыв бытового газа в двухэтажном доме, в котором расположены 16 квартир. Пострадала 15-летняя девочка, у неё отравление угарным газом, она находится под наблюдением», — сказал он.

Лиджиев уточнил, что другим пострадавшим является собственник квартиры, где произошёл хлопок. По имеющейся информации, его состояние не вызывает серьёзных опасений у медиков, но у него есть ожоги, около 40% тела.

Ранее URA.RU писало, что в доме в Екатеринбурге произошёл пожар, который, как предполагается, стал следствием хлопка газа. 

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