В Дагестане возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой

Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Дагестане возросло до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава по региону.

«Столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская «Газель», в результате аварии погибли двое детей, ещё восемь человек пострадали», — заявили в ведомстве.

По словам представителя Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Все они доставлены в медицинские учреждения Махачкалы.

Ранее сообщалось о шести травмированных и двух погибших в ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.