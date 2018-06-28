В Дагестане возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой

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Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Дагестане возросло до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава по региону.
В Дагестане возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой
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«Столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская «Газель», в результате аварии погибли двое детей, ещё восемь человек пострадали», — заявили в ведомстве.

По словам представителя Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Все они доставлены в медицинские учреждения Махачкалы.

Ранее сообщалось о шести травмированных и двух погибших в ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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