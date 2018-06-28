В Дагестане возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой
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«Столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская «Газель», в результате аварии погибли двое детей, ещё восемь человек пострадали», — заявили в ведомстве.
По словам представителя Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Все они доставлены в медицинские учреждения Махачкалы.
Ранее сообщалось о шести травмированных и двух погибших в ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.