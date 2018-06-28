Источник: в Дагестане в ДТП с маршруткой погибли два человека и шестеро пострадали

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В Дагестане в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями погибли два человека, ещё шестеро пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Источник: в Дагестане в ДТП с маршруткой погибли два человека и шестеро пострадали
  • © ГУ МЧС по Республике Дагестан

ДТП произошло в Бабаюртовском районе Дагестана на 421-м километре федеральной автодороги Р217 «Кавказ».

«Пострадали восемь человек, из них два ребенка погибли, шесть человек доставлены в больницу», — заявил источник.

Он добавил, что погибли дети в возрасте семи и 12 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло столкновение грузовика и автобуса.

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