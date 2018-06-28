Кадыров рассказал о способах борьбы с коррупцией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе интервью с газетой «Известия» рассказал о способах борьбы с коррупцией.

По его словам, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет «и снова станет богатым человеком».

«Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью всё забрать. Больше ты не входишь в круг, который доверяет тебе. Выгнать и закрыть на этом тему», — заявил Кадыров.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах ведомства.

1 июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал НСН принятие закона о реестре коррупционеров.

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