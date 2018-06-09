В России предлагают создать спецорган по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти

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Павел Астахов
В заксобрание Оренбургской области представлен для последующего внесения в Госдуму проект поправок к федеральному закону «О ратификации Конвенции ООН против коррупции». В документе предлагается добавить в закон в том числе упоминание статьи 36 конвенции, которая подразумевает создание в стране специализированных органов по борьбе с коррупцией. Об этом RT рассказал депутат заксобрания Максим Амелин.
В России предлагают создать спецорган по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти
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В целях реализации статьи конвенции парламентарий предлагает создать при президенте России централизованный спецорган, который бы расследовал случаи коррупции и привлекал к ответственности чиновников высшего уровня. Например, министров, губернаторов и их заместителей. 

Амелин пояснил, что необходимость в таком органе обусловлена тем, что действующим профильным ведомствам порой может не хватать полномочий и независимости при расследовании коррупционных преступлений чиновников высшего эшелона. 

«Проблема в том, что мы, к сожалению, видим больше справедливых приговоров, которые касаются мелкобытовой коррупции. А по высшим должностным и приближенным к ним лицам, например, губернаторам, справедливый приговор — это скорее редкое явление. Хотелось бы, чтобы перед законом равны были все. Необходим орган, который мог бы работать в сложнейших условиях, например, когда внутри какого-либо региона или сектора экономики образовалась коррупционная ОПГ. Действующим ведомствам где-то может не хватать полномочий, где-то — политической воли или независимости. Предлагаемый орган необходимо создать при президенте. Потому что основу политики и развития нашей страны определяет президент», — сказал депутат.

В качестве позитивного примера работы подобной госструктуры депутат привёл Сингапур и его Бюро по расследованию случаев коррупции. Руководство Бюро подотчётно непосредственно премьер-министру Сингапура, а его сотрудники обладают исключительными антикоррупционными полномочиями. В том числе при помощи их работы Сингапур за несколько десятков лет стал одной из наименее коррумпированных стран мира.

Конвенция Организации Объединённых Наций (ООН) против коррупции ратифицирована в России соответствующим федеральным законом от 8 марта 2006 года. Однако в закон не вошли упоминания о ряде положений конвенции, в том числе о её 36-й статье. 

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах ведомства.

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