Эксперты прокомментировали задержание чиновников в Белоруссии

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Nation News прокомментировал задержание ряда высокопоставленных белорусских чиновников за взятки.

«За взятку от $50 в Белоруссии можно уже получить реальный срок», — заявил эксперт.

По его словам, борьба с коррупцией в стране ведётся очень жёстко.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с НСН также сказал, что Минск всегда демонстрировал жёсткий подход к проявлениям коррупции и преступлениям экономического характера.

«Фактически сложно назвать хотя бы одну позицию в государственном аппарате, которая была бы неприкасаемой», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников в Белоруссии пообещали обнародовать в течение 10 дней.