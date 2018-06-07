Эксперты прокомментировали задержание чиновников в Белоруссии
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«За взятку от $50 в Белоруссии можно уже получить реальный срок», — заявил эксперт.
По его словам, борьба с коррупцией в стране ведётся очень жёстко.
Белорусский политолог Александр Шпаковский в беседе с НСН также сказал, что Минск всегда демонстрировал жёсткий подход к проявлениям коррупции и преступлениям экономического характера.
«Фактически сложно назвать хотя бы одну позицию в государственном аппарате, которая была бы неприкасаемой», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников в Белоруссии пообещали обнародовать в течение 10 дней.