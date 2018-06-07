КГБ задержал ряд высокопоставленных белорусских чиновников

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал ряд высокопоставленных белорусских чиновников за взятки.

Об этом сообщил во время выступления в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик.

«Речь идёт о взятках на десятки тысяч долларов», — приводит TUT.by слова Вакульчика.

Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.

«Хочу обратить внимание: речь идёт не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — отметил Вакульчик.

Накануне задержанному КГБ за взятку помощнику президента Белоруссии, инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко были предъявлены обвинения, он арестован.







