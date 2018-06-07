КГБ задержал ряд высокопоставленных белорусских чиновников
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Об этом сообщил во время выступления в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик.
«Речь идёт о взятках на десятки тысяч долларов», — приводит TUT.by слова Вакульчика.
Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.
«Хочу обратить внимание: речь идёт не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — отметил Вакульчик.
Накануне задержанному КГБ за взятку помощнику президента Белоруссии, инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко были предъявлены обвинения, он арестован.