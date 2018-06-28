Путин подписал закон об уголовной ответственности за онлайн-торговлю редкими животными

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Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, в частности, документом вводится уголовная ответственность с наказанием до четырёх лет лишения свободы за торговлю в интернете или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесёнными в Красную книгу или охраняемыми международными договорами России. 

Ранее в России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

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