Путин подписал закон об уголовной ответственности за онлайн-торговлю редкими животными

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, в частности, документом вводится уголовная ответственность с наказанием до четырёх лет лишения свободы за торговлю в интернете или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесёнными в Красную книгу или охраняемыми международными договорами России.

Ранее в России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.