В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных

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В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц.
В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Отмечается, что норма вступает в силу с 16 июля 2018 года.

Согласно новым правилам, животное должно перевозиться в клетке в багажном отделении. При питомце должны быть документы и корм, также допускается одна игрушка.

Следить за животными будут проводники. 

В 2017 году ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что сотрудники Федерального агентства по управлению государственным имуществом призвали разрешить передавать конфискованных у частных лиц животных в зоопарки.

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