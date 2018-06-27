В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах домашних животных

В России разрешили без личного присутствия хозяев перевозить в поездах дальнего следования собак, кошек, хомяков и птиц.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Отмечается, что норма вступает в силу с 16 июля 2018 года.

Согласно новым правилам, животное должно перевозиться в клетке в багажном отделении. При питомце должны быть документы и корм, также допускается одна игрушка.

Следить за животными будут проводники.

В 2017 году ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что сотрудники Федерального агентства по управлению государственным имуществом призвали разрешить передавать конфискованных у частных лиц животных в зоопарки.