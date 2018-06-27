Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона об анонимайзерах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах — сервисах для обхода блокировок запрещённых сайтов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за выдачу поисковыми системами ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

5 июня закон был принят в третьем чтении Госдумой.

1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей сети к заблокированным в стране сайтам.

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