Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона об анонимайзерах
Согласно документу, за выдачу поисковыми системами ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
5 июня закон был принят в третьем чтении Госдумой.
1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей сети к заблокированным в стране сайтам.