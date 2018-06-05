Госдума приняла закон о введении штрафов за неисполнение закона об анонимайзерах
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.
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Как сообщает РИА Новости, предлагается установить штраф для граждан в 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. и для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. руб.
1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы не допускать пользователей сети к заблокированным в стране сайтам.
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