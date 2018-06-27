СК сообщил о задержании главы управления Росгвардии по Владимирской области
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«Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток от подчинённых ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.
Ранее сообщалось, что руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области задержали по делу о взятке.
Также URA.RU передавало, что в Сургуте возбудили дело в отношении полицейского по обвинению в подделке доказательств.