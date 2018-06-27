Замминистра обороны России и посол Японии обсудили отношения стран в военной области

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки провели встречу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что в результате сотрудничества Токио и Москвы разработано более 130 совместных проектов.