Замминистра обороны России и посол Японии обсудили отношения стран в военной области

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки провели встречу.
Замминистра обороны России и посол Японии обсудили отношения стран в военной области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства. 

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что в результате сотрудничества Токио и Москвы разработано более 130 совместных проектов.

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