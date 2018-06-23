В Японии назвали число совместно разработанных с Россией проектов
- Reuters
Об этом он заявил в Якутске на заседании консультационного совета по содействию российско-японскому сотрудничеству, которое проходит в рамках перекрёстных годов двух стран.
«Уже разработаны свыше 130 российско-японских проектов, половина которых уже реализуется. Одним из главных направлений этого сотрудничества является реализация проектов в регионах Дальнего Востока, в том числе на территории Якутии», — приводит слова Сэко РИА Новости.
Он отметил, что таким образом смогут быть реализованы задачи, которые президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ поставили перед политиками и бизнесменами двух стран.
В мае по итогам визита японского премьера в Россию был принят пакет документов о сотрудничестве двух государств в разных областях.