Парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

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Российские и японские парламентарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ТАСС.

Как отмечается, целью документа, в частности, является расширение сотрудничества между двумя государствами.

«Это первый меморандум в истории нашей общей работы», — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, который подписал меморандум от российской стороны.

В мае сообщалось, что по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию был принят пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

В частности, стороны приняли план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, совместное заявление по конкретизации плана российско-японского сотрудничества.

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