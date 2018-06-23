Парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании
Как отмечается, целью документа, в частности, является расширение сотрудничества между двумя государствами.
«Это первый меморандум в истории нашей общей работы», — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, который подписал меморандум от российской стороны.
В мае сообщалось, что по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию был принят пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах.
В частности, стороны приняли план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, совместное заявление по конкретизации плана российско-японского сотрудничества.