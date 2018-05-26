Москва и Токио приняли 11 документов по итогам визита Абэ в Россию

По итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию принят пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах. Церемония обмена документами между представителями государств состоялась после переговоров Абэ и российского лидера Владимира Путина в Кремле.

© RT

В частности, стороны приняли план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, совместное заявление по конкретизации плана российско-японского сотрудничества. Кроме того, был подписан совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности. Стороны также приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов». RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Абэ. Ранее политики связались из Кремля с экипажем МКС.