Москва и Токио приняли 11 документов по итогам визита Абэ в Россию

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По итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию принят пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах. Церемония обмена документами между представителями государств состоялась после переговоров Абэ и российского лидера Владимира Путина в Кремле.
Москва и Токио приняли 11 документов по итогам визита Абэ в Россию
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В частности, стороны приняли план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, совместное заявление по конкретизации плана российско-японского сотрудничества.

Кроме того, был подписан совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности.

Стороны также приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов».

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Абэ.

Ранее политики связались из Кремля с экипажем МКС.

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