Москва и Токио приняли 11 документов по итогам визита Абэ в Россию
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В частности, стороны приняли план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, совместное заявление по конкретизации плана российско-японского сотрудничества.
Кроме того, был подписан совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности.
Стороны также приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов».
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Абэ.
Ранее политики связались из Кремля с экипажем МКС.