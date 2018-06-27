Учения «Славянское братство» в Новороссийске посетили наблюдатели из 42 стран

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В Краснодарский край на учения «Славянское братство», проходящие на полигоне «Раевский» в Новороссийске, прибыли 57 военных атташе из 42 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации Министерства обороны России.
Учения «Славянское братство» в Новороссийске посетили наблюдатели из 42 стран
  • РИА Новости

«В среду 57 военных атташе из 42 стран мира по приглашению российской стороны прибыли на полигон «Раевский» в Новороссийске в качестве наблюдателей за активной фазой манёвров», — отметили в Минобороны. 

Наблюдатели представляют оборонные ведомства стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. 

Также учения посетили представители государств — членов НАТО, в том числе Латвии, Норвегии, Канады, Польши, Турции, Германии и Великобритании.

26 июня в Краснодарском крае прошла официальная церемония открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018».

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