Учения «Славянское братство» в Новороссийске посетили наблюдатели из 42 стран
- РИА Новости
«В среду 57 военных атташе из 42 стран мира по приглашению российской стороны прибыли на полигон «Раевский» в Новороссийске в качестве наблюдателей за активной фазой манёвров», — отметили в Минобороны.
Наблюдатели представляют оборонные ведомства стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки.
Также учения посетили представители государств — членов НАТО, в том числе Латвии, Норвегии, Канады, Польши, Турции, Германии и Великобритании.
26 июня в Краснодарском крае прошла официальная церемония открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018».