Учения «Славянское братство» в Новороссийске посетили наблюдатели из 42 стран

В Краснодарский край на учения «Славянское братство», проходящие на полигоне «Раевский» в Новороссийске, прибыли 57 военных атташе из 42 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации Министерства обороны России.

«В среду 57 военных атташе из 42 стран мира по приглашению российской стороны прибыли на полигон «Раевский» в Новороссийске в качестве наблюдателей за активной фазой манёвров», — отметили в Минобороны.

Наблюдатели представляют оборонные ведомства стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки.

Также учения посетили представители государств — членов НАТО, в том числе Латвии, Норвегии, Канады, Польши, Турции, Германии и Великобритании.

26 июня в Краснодарском крае прошла официальная церемония открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018».