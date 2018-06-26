В Краснодарском крае проведут церемонию открытия учений «Славянское братство»

В Краснодарском крае 26 июня проведут официальную церемонию открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018».

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на департамент информации Минобороны России.

Отмечается, что учения проходят на полигоне «Раевский» в Новороссийске. Они продлятся до 28 июня.

«Во вторник состоится официальная церемония открытия учений. Будут официально подняты флаги трёх государств», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Министерстве добавили, что учения войдут в активную фазу.

Ранее сообщалось, что военные из Белоруссии прибыли в Новороссийск для участия в учениях «Славянское братство — 2018».