В Краснодарском крае проведут церемонию открытия учений «Славянское братство»

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В Краснодарском крае 26 июня проведут официальную церемонию открытия совместных тактических учений России, Белоруссии и Сербии «Славянское братство — 2018».

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на департамент информации Минобороны России. 

Отмечается, что учения проходят на полигоне «Раевский» в Новороссийске. Они продлятся до 28 июня. 

«Во вторник состоится официальная церемония открытия учений. Будут официально подняты флаги трёх государств», — сообщили в оборонном ведомстве. 

В Министерстве добавили, что учения войдут в активную фазу.

Ранее сообщалось, что военные из Белоруссии прибыли в Новороссийск для участия в учениях «Славянское братство — 2018».

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