Могилу маршала Кожедуба в Москве признали объектом культурного наследия

Могила маршала авиации Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище в Москве была добавлена в список объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

© Портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что теперь могила советского маршала находится под государственной охраной. На Новодевичьем кладбище под охраной государства находятся свыше 50 могил героев войны, в том числе маршала авиации Филиппа Агальцова, Маршала Советского Союза Павла Батицкого и генерал-полковника Александра Боголюбова. Иван Кожедуб является наиболее результативным лётчиком-истребителем времён Великой Отечественной войны. На его счету 64 победы над вражескими самолётами. Кожедуб был трижды отмечен званием Героя Советского Союза. Ранее Nation News сообщал, что здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия.