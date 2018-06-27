Могилу маршала Кожедуба в Москве признали объектом культурного наследия

Короткая ссылка
Могила маршала авиации Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище в Москве была добавлена в список объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Могилу маршала Кожедуба в Москве признали объектом культурного наследия
  • © Портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что теперь могила советского маршала находится под государственной охраной. 

На Новодевичьем кладбище под охраной государства находятся свыше 50 могил героев войны, в том числе маршала авиации Филиппа Агальцова, Маршала Советского Союза Павла Батицкого и генерал-полковника Александра Боголюбова.

Иван Кожедуб является наиболее результативным лётчиком-истребителем времён Великой Отечественной войны. На его счету 64 победы над вражескими самолётами. Кожедуб был трижды отмечен званием Героя Советского Союза.

Ранее Nation News сообщал, что здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить