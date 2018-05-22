Выборгскую трамвайную подстанцию признали объектом культурного наследия

Здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Подстанцию построили в 1913 году. Она расположена на Лесном проспекте.

Здание сохранило архитектурное и планировочное решение. Это образец архитектуры начала ХХ века. Теперь подстанция признана памятником регионального значения.

Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге появится ещё пять региональных памятников.