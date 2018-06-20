Купеческий дом в Москве признали объектом культурного наследия

Купеческий дом на Кожевнической улице в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Его история начинается в 1800 году, когда семья московских купцов Крашенинниковых подала прошение о возведении на участке Кожевнической улицы нескольких строений, в том числе каменного двухэтажного дома», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

При пожаре 1812 года застройка усадьбы серьёзно пострадала и была восстановлена лишь к 1817 году. Фасад дома сохранился с той реконструкции.

Некоторые изменения в здании произошли в 1896 году, когда купец Николай Растеряев переделал дом. Как отметил Емельянов, в результате многократной смены хозяев интерьеры и оформление первого и второго этажей полностью утрачены. Назначение строения также менялось в зависимости от желаний собственников.

Теперь дом находится под охраной государства.

Ранее Nation News сообщало, что здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия.