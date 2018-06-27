Адвокат: Белых будет отбывать наказание в колонии в Рязанской области

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых будет отбывать наказание в одной из колоний Рязанской области. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Родственникам подтвердили, что его этапировали в Рязань», — цитирует адвоката РИА Новости.

По его словам, конкретная колония ещё не определена.

Ранее во ФСИН подтвердили, что Белых направлен к месту отбывания наказания.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.