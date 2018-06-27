Адвокат: Белых будет отбывать наказание в колонии в Рязанской области
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«Родственникам подтвердили, что его этапировали в Рязань», — цитирует адвоката РИА Новости.
По его словам, конкретная колония ещё не определена.
Ранее во ФСИН подтвердили, что Белых направлен к месту отбывания наказания.
Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.