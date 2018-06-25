В ФСИН подтвердили этапирование Никиты Белых в колонию

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по делу о взятке, направлен к месту отбывания наказания. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
В ФСИН подтвердили этапирование Никиты Белых в колонию
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«В настоящее время осуждённый Н.Ю. Белых направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что Никиту Белых отправили к месту отбывания наказания. По словам супруги экс-губернатора, врач не сопровождал Белых по пути в исправительное учреждение, однако его осмотрели перед этапированием в изоляторе «Лефортово».

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

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