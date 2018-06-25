Супруга Белых рассказала о его этапировании

Екатерина Белых, супруга осуждённого экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, рассказала, что намерена добиться свидания с мужем в колонии в скором времени.

Как передаёт kp.ru, по её словам, бывшего губернатора по пути в исправительное учреждение врач не сопровождал. Однако его осмотрели перед этапированием в изоляторе «Лефортово».

В настоящий момент Екатерина Белых ждёт информацию, куда именно направили её супруга.

«В самое ближайшее время мы поймём, куда Никиту Юрьевича этапировали, — вместе с адвокатами. И, соответственно, поедем, видимо, туда. И я попробую наискорейшим образом добиться свидания», — сказала она.

Белых также отметила, что на прошлой неделе экс-губернатор чувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что Никиту Белых отправили к месту отбывания наказания.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.