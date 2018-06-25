Супруга Белых рассказала о его этапировании
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Как передаёт kp.ru, по её словам, бывшего губернатора по пути в исправительное учреждение врач не сопровождал. Однако его осмотрели перед этапированием в изоляторе «Лефортово».
В настоящий момент Екатерина Белых ждёт информацию, куда именно направили её супруга.
«В самое ближайшее время мы поймём, куда Никиту Юрьевича этапировали, — вместе с адвокатами. И, соответственно, поедем, видимо, туда. И я попробую наискорейшим образом добиться свидания», — сказала она.
Белых также отметила, что на прошлой неделе экс-губернатор чувствовал себя плохо.
Ранее сообщалось, что Никиту Белых отправили к месту отбывания наказания.
Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.